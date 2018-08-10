Полицейскими незамедлительно были сформированы поисковые группы, которые в течение двух дней обследовали близлежащие территории и места возможного нахождения детей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО совместно с коллегами из службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Красносельское» г. Москвы и представителями поискового отряда нашли несовершеннолетних детей и вернули их домой», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ночное время трое детей: брат и сестра 10 и 13 лет, а также их подруга 14 лет, ушли из дома в пос. Вороновское и их местонахождение не было установлено.Обнаружив их отсутствие, отец детей обратился за помощью в территориальный отдел внутренних дел. Полицейскими незамедлительно были сформированы поисковые группы, которые в течение двух дней обследовали близлежащие территории и места возможного нахождения детей. По Москве и Московской области были разосланы ориентировки.Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции местонахождение детей было установлено. Подростки были обнаружены у метро Теплый стан и доставлены в территориальный отдел полиции, где их передали родителям. Сотрудниками уголовного розыска УВД по ТиНАО с родителями была проведена профилактическая беседа.Отец детей выразил большую благодарность сотрудникам УВД по ТиНАО за грамотную и слаженную работу, благодаря которой подростки вернулись домой.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79