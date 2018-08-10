При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого на Кастанаевской улице оперативники обнаружили и изъяли более 10 свертков с различными веществами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД Росссии по району Южнопортовый задержали 37-летнего москвича, подозреваемого в хранении наркотических средств в крупном размере.Сотрудниками полиции на Южнопортовой улице был задержан мужчина, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом - смесью, в состав которой входит амфетамин, массой около 2 граммов.При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого на Кастанаевской улице оперативники обнаружили и изъяли более 10 свертков с различными веществами. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическими средствами – гашишем, массой более 350 граммов, амфетамином, массой более 40 граммов, и психотропное вещество, которое содержит в своем составе производное амфетамин, массой около 1 кг.По данному факту следствием ОМВД Росссии по району Южнопортовый возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18