Незнакомый мужчина, представившись пенсионерке медицинским работником, предложил приобрести у него лекарственный препарат, помогающий при лечении всех болезней...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали 31-летнего приезжего мужчину по подозрению в хищении денежных средств у пожилой женщины мошенническим путем.В территориальный отдел полиции обратилась 81-летняя москвичка. По словам потерпевшей, к ней на домашний телефон позвонил незнакомый мужчина и, представившись медицинским работником, предложил приобрести у него лекарственный препарат, помогающий при лечении всех болезней. Введенная в заблуждение пенсионерка согласилась, после чего мужчина приехал к ней домой на Каширское шоссе. Отдав пожилой женщине лекарство, незнакомец получил от нее денежные средства в размере 340 тысяч рублей и скрылся. После его ухода пенсионерка обнаружила, что вместо лекарства ей продали обычные витамины.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Южного округа задержали подозреваемого. Похищенное изъято.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22