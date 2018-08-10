При обследовании жилого помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали 31-летнего ранее судимого жителя столицы, подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что задержанный систематически предоставлял наркозависимым людям свою квартиру, расположенную на Советской улице, для потребления ими запрещенных веществ. При обследовании жилого помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.Отделением дознания ОМВД России по району Крюково г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31