Россиянка Мария Полякова завоевала золото на чемпионате Европы по летним видам спорта в прыжках в воду с метрового трамплина. Ее результат – 285,55 балла. Второй стала ее соотечественница Надежда Бажина, набравшая ровно 276 очков.

Россиянка Мария Полякова завоевала золото на чемпионате Европы по летним видам спорта в прыжках в воду с метрового трамплина. Ее результат – 285,55 балла. Второй стала ее соотечественница Надежда Бажина, набравшая ровно 276 очков.Бронзовая медаль досталась итальянке Елене Бертокки (271,25). Золото Марии Поляковой стало 26-м для российской сборной на чемпионате Европы по летним видам спорта.Ранее в синхронных прыжках с трехметровой вышки первое место заняли россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов.