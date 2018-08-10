Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США хотят улучшения отношений с Россией. Об этом он сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе телефонного разговора.

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США хотят улучшения отношений с Россией. Кроме того, Помпео обсудил с Лавровым предстоящее введение новых санкций и ситуацию в Сирии.Разговор состоялся 10 августа по инициативе американской стороны, напоминает "Интерфакс". Обсуждались вопросы международной повестки дня. Как сообщалось ранее, Лавров заявил о категорическом неприятии новых санкций Вашингтона в отношении Москвы. Министр подчеркнул, что США ссылаются на якобы имеющуюся информацию о причастности России к так называемому делу Скрипалей. Однако за несколько месяцев ни Соединенные штаты, ни Великобритания, ни любая другая страна так и не предоставили ни единого факта в доказательство.Между тем премьер-министр России Дмитрий Медведев 10 августа заявил, что возможное дальнейшее усиление экономических санкций в отношении России можно будет расценить как объявление экономической войны. "Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", — сказал он.