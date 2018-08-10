Уничтожение объекта культурного наследия, который находится под охраной государства. По такой статье завели уголовное дело следственные органы Республики Карелия после пожара в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Соответственное сообщение опубликовано на сайте СК РФ.

Уничтожение объекта культурного наследия, который находится под охраной государства. По такой статье возбудили уголовное дело следственные органы Республики Карелия после пожара в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Соответственное сообщение опубликовано на сайте СК РФ.Напомним, сегодня в Кондопожском районе Карелии вспыхнула единственная в своем роде деревянная церковь высотой 42 метра. Пожарные прибыли на место почти сразу, однако огонь успел почти полностью уничтожить здание.Церковь построили в 1774 году на берегу Онежского озера. Есть данные, что ее можно восстановить.