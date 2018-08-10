Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника заявил, что возможное дальнейшее усиление экономических санкций в отношении России можно будет расценить как объявление экономической войны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника заявил, что возможное дальнейшее усиление экономических санкций в отношении России можно будет расценить как объявление экономической войны, и на эту войну надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами.Кроме того, говоря как об уже действующих, так и недавно объявленных санкциях, глава кабинета подчеркнул, что эти меры направлены на ослабление российской экономической мощи. Дмитрий Медведев напомнил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период. Он подчеркнул: "Наша страна в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле".Одновременно премьер-министр признал, что санкции так или иначе влияют на экономику страны, на движение курса валют. По его словам, в нашей стране были периоды бурного развития, и это многим не нравилось, прежде всего, тем странам, которые занимаются введением санкций. "В значительной степени это США и целый ряд их союзников. Ничего не изменилось и сейчас", — заявил Дмитрий Медведев.