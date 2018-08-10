Приостановлено движение электричек и аэроэкспрессов на савеловском направлении Московской железной дороги. Это произошло из-за повреждения провода контактной сети. Железнодорожники прикладывают максимальные усилия, чтобы восстановить движение.

Приостановлено движение электричек и аэроэкспрессов на савеловском направлении Московской железной дороги. Это произошло из-за повреждения провода контактной сети. Инцидент случился в 6 часов 27 минут на перегоне Москва – Бутырская.Пригородный поезд резко затормозил, чтобы избежать столкновения. В результате произошло повреждение провода контактной сети. На место незамедлительно отправились бригады энергетиков. Сейчас на участке Москва – Бескудниково движение всех пригородных поездов и аэроэкспрессов временно приостановлено, передает РИА Новости.По техническим причинам отменены поезда отправлением в 7:30, 8:00 по маршруту аэропорт Шереметьево — Белорусский вокзал. Возможны задержки в движении не только поездов савеловского направления, но и некоторых поездов белорусского направления, следующих на Савеловское. Остальные поезда следуют с незначительным отклонением от расписания. Железнодорожники прикладывают максимальные усилия, чтобы восстановить движение.