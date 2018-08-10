Задачу выполнили. На улице Сергея Лазо во Владимире по просьбе жителей сделали капитальный ремонт лестницы. Теперь по ней без опаски могут ходить люди, а по пандусу - подниматься и спускаться коляски.

Задачу выполнили. На улице Сергея Лазо во Владимире по просьбе жителей сделали капитальный ремонт лестницы. Теперь по ней без опаски могут ходить люди, а по пандусу - подниматься и спускаться коляски. На этой неделе мы уже рассказывали о том, как по просьбе жителей "Центр управления городскими дорогами" демонтировал старые ступени и начал благоустройство объекта. И вот через два дня лестницу не узнать.Татьяна Кузнецова, председатель уличкома частного сектора: "Я вчера с внуком гуляла, люди вот здесь проходили, и я у них спрашивала, вроде как интервью брала: "Как вы, довольны?" - вы знаете, они настолько довольны, сказали: "Вот слава богу, нам здесь очень хорошо сделали".Николай Дятлов, зам. директора по благоустройству "Центра управления городскими дорогами": "В рамках муниципального задания наше учреждение осуществляет деятельность по содержанию внешних объектов благоустройства. Одно из направлений - текущий и капитальный ремонт лестниц. Заявки поступают как от местных жителей, так и по поручению главы администрации.Был проведён капитальный ремонт данной лестницы, после демонтажа были установлены ступени, поручни, пандус и площадка перед данной лестницей. Площадка изготавливалась, как и пандус, из плиточного покрытия. Сначала делалась основа под плиточное покрытие, потом уже монтировалась сама плитка".С начала сезона к сегодняшнему дню было отремонтировано 7 городских лестниц и работа продолжается. К примеру, на следующей неделе рабочие приступят к текущему ремонту ступеней на Козловом валу. Их требуется заменить на новые. Кстати, к "внешним объектам благоустройства" относится не только ремонт лестниц. Это ещё замена и окраска бордюров, перил, чтобы городские объекты были комфортны для жителей и гостей Владимира.