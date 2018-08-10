Фигуранты завладели электронным ключом к системе «Банк-Клиент» коммерческой компании и перевели более 15,5 млн рублей с счета данной фирмы на счета подконтрольных юридических лиц...

«На основании материалов уголовного дела, расследованного Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве, признаны виновными двое мужчин и женщина, похитившие денежные средства коммерческой организации при помощи электронного ключа к системе «Банк-Клиент». Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, фигуранты, используя поддельные документы, завладели электронным ключом к системе «Банк-Клиент» коммерческой компании и перевели более 15,5 млн рублей с счета данной фирмы на счета подконтрольных юридических лиц.В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции была установлена причастность троих граждан.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – домашний арест, в отношении злоумышленницы – подписка о невыезде.Весной текущего года уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением было направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28