Психологи и программисты из университета Висконсина в американском городе Мэдисон создали компьютерную игру Crystals of Kaydor, задача которой – развить в детях эмпатию. Программу успешно испытали на подростках 11-14 лет.

Психологи и программисты из университета Висконсина в американском городе Мэдисон создали компьютерную игру Crystals of Kaydor, задача которой – развить в детях эмпатию. Программу успешно испытали на подростках 11-14 лет, сообщает Nature.Пго сюжету игры, разработанной психологами, исследующий космос корабль терпит крушение на планете, населенной дружелюбными инопланетянами. Задача игрока – наладить с ними контакт и получить помощь в починке шаттла.Проблма в том, что обитатели незнакомой планеты говорят на незнакомых игроку языках, но их мимика похожа на человеческую. Участникам эксперимента требовалось угадывать эмоции собеседников и находить к каждому из них подход.В тестировани игры участвовали 150 школьников. Все они перед началом исследования прошли процедуру МРТ. После этого их поделили на две группы. Одна две недели играла в Crystals of Kaydor, вторая — в популярную игру Bastion.Выяснилось, что у школьников из первой группы произошли изменения в мозгу. В их медиальной префронтальной коре, которая отвечает за эмпатию и управление эмоциями, появились новые нейронные связи. У второй команды испытуемых изменений не произошло.Глава исследовательской группы Тамми Крал заявил, что ему с коллегами удалось улучшить эмоциональное здоровье детей, а также их коммуникативные навыки.