В ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество и его перспективы.

В ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество и его перспективы, передает РИА Новости.Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. "Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики". Отмечается, что лидеры государств также рассмотрели график контактов на различных уровнях.В пятницу турецкая газета "Дейли cабах" пишет, что Путин выразили удовлетворение позитивной динамикой развития экономических и торговых связей между двумя странами. Турецкие СМИ отмечают также, что лидеры обсудили ситуацию в Сирии, в том числе астанинский процесс.В пятницу президент США Дональд Трамп заявил об удвоении импортных пошлин на сталь и алюминий для Турции. "Я только что одобрил увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции вдвое, в то время как их валюта быстро падает по сравнению с нашим очень сильным долларом. Пошлины на алюминий теперь будут 20%, на сталь — 50%", — написал Трамп в своем Twitter.Отношения между США и Турцией обострились после того, как в конце июля американский президент пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора. Турецкий суд в середине июля отказал в удовлетворении запроса стороны защиты, которая требовала освободить из-под стражи Брансона.Брансона перевели из тюрьмы под домашний арест 25 июля. На прошлой неделе США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году, передает "Интерфакс".