Президенты России и Франции обсудили по телефону вопросы Сирии и поговорили об обсужденном в РФ режиссере Олеге Сенцове, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президенты России и Франции обсудили по телефону вопросы Сирии и поговорили об обсужденном в РФ режиссере Олеге Сенцове, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали высокую оценку проведенной российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи в Восточной Гуте. Также глава российского государства подчеркнул важность продолжения восстановления социально-экономической инфраструктуры в Сирии.Макрон планирует снова обсудить с Путиным ситуацию в Сирии в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.