Одна из самых ярких участниц телепроекта Дом-2 Саша Черно пересмотрела взгляды на жизнь. Звезда телестройки теперь с сочувствием относится к дамам, торгующим своим телом.

Одна из самых ярких участниц телепроекта "Дом-2" Саша Чернопересмотрела взгляды на жизнь. Звезда телестройки теперь с сочувствиемотносится к дамам, торгующим своим телом.Саша всегда с осуждением относилась к эскортницам. Оначасто нелестно выражалась в сторону участниц "Дома-2", которые так или иначебыли связаны с древнейшей профессией. Но после того, как ее подругой стала НастяКочервей все изменилось."Последнее время очень часто спрашиваете меня, почему яперестала засаживать шб, ведь на проекте их стало еще больше... вы знаете, споявлением на проекте Насти Кочервей, моя жизнь прежней больше не станет. Янастолько прочувствовала ее глубину... Поняла, что эти девчонки глубоконесчастны. Просто так никогда бы никто не пошел туда работать, мы не знаем, чтонас ждет в будущем. С какими ситуациями мы с вами столкнемся (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Черно всвоем микроблоге.Также она добавила, что не одобряет такой выбор, так как дляженщины главное – это ее честь и достоинство. "Но для себя решила, что осуждатьбольше никогда не буду. Как говорится "не суди, да не судимым будешь" 💭🧐", – резюмировала звезда "Дома-2".Отметим,что большинство интернет-обывателей не согласились с доводами Саши. По словам комментаторов,не обязательно выходить на панель если у тебя материальные трудности. Естьмного других способов заработать, к тому же без вреда для репутации и здоровья."Критика) почему она выбрала такую позицию? Да просто еевнешние параметры не позволяют ей быть ****...что еще остается делать ?Занимать позицию правильной) не известно что было бы с ней, если бы она быластройной девушкой )", "Жалеть ****? Ну и написала.,. Видимо сама бы не против", "Да уж лучше без крыши над головой сидетьчем работать****,)Чтобы не случилось есть другие выходы тяжелые,но терять своючесть ради этого не стоит", "А зачем когда нужны деньги, сразу надо идтипроституткой работать, что другой работы нет?!?! Полно работы, просто легчераздвинуть ляшки", – писали пользователи Сети.