России Донбасс не нужен – она хочет уничтожить всю Украину. Но украинцы не позволят этому произойти, уверен бывший президент страны Леонид Кучма.

России Донбасс не нужен – она хочет уничтожить всю Украину.Но украинцы не позволят этому произойти, уверен бывший президент страны ЛеонидКучма.Планы у Кремля амбициозные. Ему нужно полностью уничтожитьУкраину. А Донбасс – клочок земли, полностью разрушенный войной – Москве ни кчему."Зачем России Донбасс? Кремль вкладывает в регионбольшие средства. Чтобы получить разрушенную территорию? Нет!", – уверенэкс-президент Украины.Властям в Киеве следует прекратить тягаться с Москвой, ивместо этого заняться восстановлением Донбасса. "России нужно давить наУкраину, чтобы ее не стало, как государства. Поэтому нашей власти необходимоначать уделять внимание Донбассу, ремонтировать школы, детские сады. Чтобыукраинцы вернулись на родину", – заявил Кучма в интервью украинскому телеканалуICTV.Но украинцы не позволят стране развалиться. Они просто ждут,когда Украина "покажет свое Я", уверен экс-президент. Кучма также надеется, что европейцы, исходя из складывающейся ситуации, поймут, что им надо многие проблемы брать на себя.Экс-президент считает, что Китай должен сегодня быть одним из основных партнеров Украины в экономическом развитии. Китайская экономика сейчас практически первая в мире. И украинцы могут этого добиться. "Когда мы поняли, что США – страна номер 1, и надо иметь с ней стратегические отношения, – мы этого добились", – добавил Кучма. По его словам, страна, которая находится географически между Европейским союзом и Россией, должна работать со всеми.В интервью в день своего 80-летия второй президент Украины заявил: он хочет, чтобы власть всем говорила правду. Какой бы горькой та ни была. Леонид Кучма был премьер-министром Украины, занимал постпрезидента с 1994 по 2005 год.