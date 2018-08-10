22-летнему американскому рэперу 6ix9ine грозит тюрьма за публикацию интимного видео с 13-летней девушкой. Ранее суд не признал музыканта виновным в связи с несовершеннолетней, однако из-за других нарушений артиста дело решили пересмотреть.

22-летнему американскому рэперу 6ix9ine грозит тюрьма за публикацию интимного видео с 13-летней девушкой. Ранее суд не признал музыканта виновным в связи с несовершеннолетней, однако из-за других нарушений артиста дело решили пересмотреть, сообщает Spin.Видео, в котором 13-летняя девушка сидит на коленях у рэпера, тот опубликовал в 2015 году. В ролике также были кадры, напоминавшие оральные секс.В ходе следствия 6ix9ine признал свою вину, после чего его осводили. Молодой артист пообещал больше не нарушать закон, однако свое слово не сдержал.За минувшие с тех пор почти три года рэпера неоднократно арестовывали, в том числе за нападение на полицейского и вождение без прав.Из-за этого представители Манхэттенского районного суда начали рассматривать возможность об отмене ранее принятого щадящего решения. Теперь прокурор хочет посадить рэпера на срок от одного до трех лет.Ранее сообщалось, что скандального музыканта похитили и ограбили.