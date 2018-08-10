Туристические агентства не справляются с потоком клиентов,
желающих срочно оплатить полную стоимость путевки. Россияне в панике из-за
резкого скачка курсов валют.
Туристические агентства не справляются с потоком клиентов,
желающих срочно оплатить полную стоимость путевки. Россияне в панике из-за
резкого скачка курсов валют.
Рост курса евро и доллара традиционно вверг россиян в
состояние паники. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком
на 10 августа, повысился сразу на 3 рубля – до 76,825.
Почти так же подрос и курс доллара – до 66,2856 рубля.
Первый удар приняли на себя туристические агентства. Как
сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, там выстроились
очереди из клиентов, которые желают срочно оплатить полную стоимость
забронированных туров.
"Российские турагентства в разных регионах
описывают уже знакомую реакцию на новости о скачке курсов. Туристы,
чьи вылеты запланированы на ближайшее время, поторопились внести
полную стоимость туров", – рассказала Тюрина.
По ее словам, такая спешка вызвана желанием выкупить
путевки, пока туроператоры не успели скорректировать внутренний курс
валют. В то же время, как отмечают в агентствах, туроператоры на этот раз не меняют
внутренние курсы валют по несколько раз в день,
как это бывало раньше. Продавцы туров считают несправедливым, если
агентства принимают оплату у клиентов по одному курсу,
а передавать оператору им приходится уже по более высокому, передает РИА Новости.
Аналитики связывают падение курса российской валюты с ростом санкционных рисков. Новый пакет
антироссийских мер, который намерены
принять в Вашингтоне, включает санкции
против госдолга России и российских госбанков.
По мнению экспертов, при оптимистичном сценарии доллар
сначала подскочит под 70 рублей. Однако довольно быстро американская валюта
"вернется на место" – 61-65 рублей или чуть выше. Пессимистичный
вариант, при котором резиденты США и их союзников начнут избавляться от
российского госдолга, обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упасть
до 72 рублей за доллар.