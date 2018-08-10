Туристические агентства не справляются с потоком клиентов, желающих срочно оплатить полную стоимость путевки. Россияне в панике из-за резкого скачка курсов валют.

Туристические агентства не справляются с потоком клиентов,желающих срочно оплатить полную стоимость путевки. Россияне в панике из-зарезкого скачка курсов валют.Рост курса евро и доллара традиционно вверг россиян всостояние паники. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанкомна 10 августа, повысился сразу на 3 рубля – до 76,825.Почти так же подрос и курс доллара – до 66,2856 рубля.Первый удар приняли на себя туристические агентства. Каксообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, там выстроилисьочереди из клиентов, которые желают срочно оплатить полную стоимостьзабронированных туров."Российские турагентства в разных регионахописывают уже знакомую реакцию на новости о скачке курсов. Туристы,чьи вылеты запланированы на ближайшее время, поторопились внестиполную стоимость туров", – рассказала Тюрина.По ее словам, такая спешка вызвана желанием выкупитьпутевки, пока туроператоры не успели скорректировать внутренний курсвалют. В то же время, как отмечают в агентствах, туроператоры на этот раз не меняютвнутренние курсы валют по несколько раз в день,как это бывало раньше. Продавцы туров считают несправедливым, еслиагентства принимают оплату у клиентов по одному курсу,а передавать оператору им приходится уже по более высокому, передает РИА Новости.Аналитики связывают падение курса российской валюты с ростом санкционных рисков. Новый пакетантироссийских мер, который намереныпринять в Вашингтоне, включает санкциипротив госдолга России и российских госбанков.По мнению экспертов, при оптимистичном сценарии долларсначала подскочит под 70 рублей. Однако довольно быстро американская валюта"вернется на место" – 61-65 рублей или чуть выше. Пессимистичныйвариант, при котором резиденты США и их союзников начнут избавляться отроссийского госдолга, обвалит рынок облигаций. Курс в таком случае может упастьдо 72 рублей за доллар.