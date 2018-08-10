Члены Демократической партии США рассматривают возможность выдвинуть голливудского актера Ричарда Гира кандидатом в Конгресс от штата Нью-Йорк.

Члены Демократической партии США рассматривают возможность выдвинуть голливудского актера Ричарда Гира кандидатом в Конгресс от штата Нью-Йорк.Как передает РИА Новости, об этом информирует издание New York Post, отмечая, что в сентябре будет вакантным место конгрессмена Шона Патрика Малони, который собирается баллотироваться на должность генпрокурора штата.Кандидатуру актера, в частности, поддерживает влиятельный член Демократической партии в округе Ориндж, мэр города Мидлтаун Джо ДеСтефано, считая, что 68-летний Гир будет активно бороться против политики президента США Дональда Трампа.Актер ведет активную политическую деятельность и является одним из борцов за права человека в Тибете. Во время президентских выборов 2016 года в интервью газете Тhe Evening Standard Гир обозвал Трампа "демагогом и клоуном", "американской версией Муссолини" и выразил уверенность в том, что его приход к власти чреват депортацией евреев и чернокожих.