Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск на фешенебельном курорте Порто-Черво на севере Сардинии. Кадры шикарного отдыха она публикует в своем микроблоге, а в это время завистливые злопыхатели придумывают как бы побольнее задеть знаменитость в комментариях.

Продюсер Яна Рудковская проводит отпуск на фешенебельномкурорте Порто-Черво на севере Сардинии. Кадры шикарного отдыха она публикует всвоем микроблоге, а в это время завистливые злопыхатели придумывают как быпобольнее задеть знаменитость в комментариях.Вот уже несколько недель Рудковская выкладывает в Instagramфото себя любимой на фоне прекрасных морских пейзажей. Сейчас Яна вместе ссемьей плавает на роскошной арендованной яхте, поэтому новая порция снимковсделана именно на этом великолепном судне.На кадрах Яна и ее супруг Александр Плющенко целуются на ярко освященнойсолнцем палубе, либо величаво встречает закат на корме вместе с сыном, а впоследнем посте сидит в изысканном брендовом наряде на изящнойлестнице, ведущей на второй этаж лодки. Естественно, красивая и яркая жизньзнаменитости очень раздражает завистников. Пытаясь хоть как-то насолитьРудковской, приличные с виду россиянки – жены и матери – буквально сходят с ума: опускаются до грязных оскорблений в ее адрес.Злопыхатели начинают придираться к якобы непропорциональнодлинным ногам звезды, ее прическе, нарядам, сумкам, в общем, критикуется все, чтопопадает на глаза. Особо злостных хейтеров Яна старается проучить. Публикует ихфото в рубрике под хештегом #асудьикто. Отметим, что эта мера немного отрезвилапользовательниц микроблога, люто ненавидящих Рудковскую, и они стали реже захаживать на еестраницу."Вот Вам ! На фото , как девочка вырезанная из дерева с головой !", "Вот это ноги вытянула..нусразу же видно что Шоп. Зачем. Вы и без него имеете достойные формы. А с ним Выв детство впадаете... (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вкомментариях всегда как будто к лавке с бабками подошел и они начинааают: афотошоп, хляди Иванна! Ой ты божечки и правда! Как не стыдно. И жрут, жрут свои"семки" (зависть)..Сажусь в первом ряду с попкорном 🍿Адекватныхпросьба усаживаться поудобней и посмеяться от души над всеми #асудьикто"идеальными" комментаторами👌🏽 Шоуантифотошопных яжмамок начинается🕺🏽", – высказывались интернет-обыватели.