Над спорными Голанскими высотами впервые за 6 лет подняли флаг ООН. В демилитаризованную зону, разделяющую сирийские и израильские позиции с 70-х годов прошлого века вернулись голубые каски. Международным наблюдателям пришлось покинуть этот район еще в начале конфликта — когда в этих местах появились первые террористические группировки.

Над спорными Голанскими высотами впервые за 6 лет подняли флаг ООН. В демилитаризованную зону, разделяющую сирийские и израильские позиции с 70-х годов прошлого века вернулись "голубые каски". Международным наблюдателям пришлось покинуть этот район еще в начале конфликта — когда в этих местах появились первые террористические группировки. С сирийской стороны порядок помогают поддерживать посты российской военной полиции.Идет колонна броневиков белых ООН. Через освобожденные от боевиков населенные пункты. Мимо разрушенных в ходе боевых действий кварталов. Колонна бронемашин с логотипами Организации Объединенных Наций выехала из Дамаска с рассветом солнца.Скорость передвижения падает по мере приближения к Голанским высотам. Дорожное полотно сплошь изрыто воронками. Первая поездка патруля ООН к месту своей работы без сопровождения российской военной полиции. Которая, тем не менее, продолжает обеспечивать безопасность во всех районах Сирии , прилегающих к этой спорной территории.Все разрушения инспекторы ООН фиксируют фотокамерами. Что-то помечают на картах. Вернуться к своей работе здесь миссия ООН смогла, в том числе и благодаря российским военным полицейским. Именно наши офицеры гарантировали международному патрулю саму возможность вернуться сюда после освобождения территории от боевиков."Россия оказывает поддержку народу Сирии. Также усилия вашей страны помогли нам снова начать работать тут. Мы увидели разрушенный мост, который был частью главной дороги от Дамаска до перехода. Теперь будем думать, что делать, ведь задача номер один нашей миссии — открыть переход", — говорит Франсис Вид Санзери, глава миссии ООН на Голанских высотах.Инспекторы ООН находятся в постоянном контакте с российскими военными."Сегодняшний проведенный конвой миссии на Голанских высотах — результат предварительных действий российской стороны совместно с силами ООН. Флаг ООН, так же, как и российский флаг в демилитаризованной зоне является символом спокойствия для граждан Сирии, гарантом мира и стабильности. Российская сторона делает все для того, чтобы исполнялась резолюция ООН", — рассказывает Сергей Кураленко, заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии.На пока еще пустующих дорогах сегодня стали появляться первые легковые машины. Хайлель ждал этого момента несколько лет и вот теперь решился вместе со всей своей большой семьей вернуться в родной дом."Эта земля пропитана кровью сирийских солдат. Они погибли, но освободили мою родную деревню от боевиков. Сейчас, когда совсем рядом ваши военные полицейские, мы можем, наконец, спокойно вернуться, жить и начать восстанавливать свои дома", — поведал Хайлель Абдалла, старейшина селения Сандалия Эль Гарсия.Это первый здесь и основной пост российской военной полиции. Всего на подконтрольной сирийским властям территории, исключительно вдоль границы демилитаризованной зоны, таких пунктов будет восемь.Главная задача сегодняшней инспекции представителей ООН — понять, как скоро может быть открыт гуманитарный переход через демилитаризованную зону, разделяющую Израиль и Сирию.Вся необходимая информация теперь собрана. Отчет вместе с конкретными предложениями в ближайшее время будет отправлен в штаб квартиру Организации Объединенных Наций.