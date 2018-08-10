Звезда сериалов След и Физрук Евгений Кулаков с супругой Ольгой воспитывают 14-летнего сына Илью. У мальчика с рождения ДЦП, а не так давно у него диагностировали и аутизм, но родители не сдаются и прикладывают все усилия, чтобы облегчить его состояние.

Звезда сериалов "След" и "Физрук" Евгений Кулаков с супругой Ольгой воспитывают 14-летнего сына Илью. У мальчика с рождения ДЦП, а не так давно у него диагностировали и аутизм, но родители не сдаются и прикладывают все усилия, чтобы облегчить его состояние.Сын Илья появился у Евгения и Ольги Кулаковых в 2004 году. Он родился с ДЦП, а вот аутизм обнаружили не сразу. Вначале медики решили, что у мальчика психоз и прописали ему нейролептики, в результате чего он лишился зачатков речи. Чтобы заботиться о сыне, Ольга ушла из театра и полностью посвятила себя мальчику. Она добилась определенных успехов – Илья сам одевается, ест и ходит в туалет. "Для детей с аутизмом и ДЦП это огромные достижения", – отметил актер.Кулаков тратит бешеные суммы на реабилитацию сына. Так, недавно вся семья отдыхала в специализированном лагере в Сочи, где двухнедельное проживание с питанием и переездом обошлось в 600 тысяч рублей, сообщает . Кулаков отметил позитивные изменения в состоянии мальчика. "Ребенок вернулся другим. Такие развивающие программы, безусловно, эффективны, но потяну ли дальше? Ведь нужно еще закончить ремонт", – сообщил Кулаков.Год назад семья купила квартиру в Москве в ипотеку сроком на 25 лет. Однако до сих пор Кулаковы так туда и не въехали. "Продали нашу маленькую квартирку на четвертом этаже в доме без лифта и осознанно впряглись в кабалу, а что делать?Сняли поблизости жилье в надежде поскорее закончить ремонт и переехать", – рассказал актер. Трехкомнатные апартаменты Кулаковы приобрели, когда узнали, что скоро у них появится второй ребенок.Сейчас у Кулаковых подрастает дочь Ника. Отметим, что девочка абсолютно здорова. "Я снимаюсь в кино, играю в антрепризном спектакле с Ириной Муравьевой, но деньги буквально тают", – признался Евгений Кулаков.