Россиянин Александр Землин сумел завоевать бронзовую медаль на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в ските. Турнир проходит в австрийском Леоберсдорфе. Российский стрелок набрал в финале 42 очка.

Россиянин Александр Землин сумел завоевать бронзовую медаль на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в ските. Турнир проходит в австрийском Леоберсдорфе. Российский стрелок набрал в финале 42 очка.Победу праздновал представитель Дании Йеспер Хансен с результатом 55 баллов. Серебряная медаль досталась норвежскому стрелку Эрику Ватндале (52)​​​.Напомним, что чемпионат Европы продлится до 12 августа.