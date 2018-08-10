Прощание с известным актером и режиссером Дмитрием Брусникиным состоится в 11 часов 13 августа в МХТ имени Чехова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссер Юрий Квятковский.

Прощание с известным актером и режиссером Дмитрием Брусникиным состоится в 11 часов 13 августа в МХТ имени Чехова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссер Юрий Квятковский.О смерти заслуженного артист России стало известно 9 августа. Дмитрий Брусникин скончался в больнице в возрасте 60 лет. По некоторым данным, последние месяцы он проходил лечение от сердечной недостаточности.Кончина Брусникина – по настоящему большая потеря для всей российской культуры, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский. По его словам, Дмитрий Владимирович обладал удивительным профессиональным чутьем, позволившим дать начало новым востребованным театральным проектам.На счету Дмитрия Брусникина роли в десятках спектаклей, а в фильмографии более 30 фильмов и сериалов. В числе самых знаменитых работ – "По зову сердца", "Чемпионы", "Петербургские тайны", "Досье детектива Дубровского", "Марш Турецкого", "Любовь на острие ножа". Являлся художественным руководителем экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" в Москве.