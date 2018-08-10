Что такое перемЯчи, в чём трудности борьбы курЕш и как необычно звучит народная музыка? Одним из самых ярких событий в афише этого лета стал традиционный татарский и башкирский праздник - Сабантуй. Кстати, в нём приняли участие сотни владимирцев и гостей города разных национальностей. Мы решили напомнить вам самые интересные моменты праздника.

Отведали татарских беляшей и поборолись на татами. Во Владимире в 19 раз с размахом отметили Сабантуй. В этом году национальный татарский и башкирский праздник проходил в Загородном парке. Организаторы гулянья подготовили для гостей насыщенную концертную программу с выступлением музыкантов из Татарстана. Подробности у Татьяны Даниловой.Во областном центре народное татарское гулянье прошло уже 19-й раз. И в этом году праздник собрал еще больше гостей. Приехали и музыкальные коллективы из Татарстана – всего 40 человек. Под их виртуозную игру на национальных инструментах сложно было устоять на месте.Сабантуй владимирцы полюбили и из-за кухни. Традиционно на открытом воздухе искусные кулинары готовили традиционные татарские блюда: суп- лапшу и перемячи. Перемяч очень похож на беляш. Готовится он в казане, в раскалённом масле. Его основа - это дрожжевое теста и начинка - говяжий фарш.Ляйсан: "Это беляшик, но с дырочкой посередине. При жарке туда попадает маслице. Оно быстренько-быстренько готовится, прожаривается. Мясо – говядина чистая, без добавления всевозможной свинины, сала, так как это национальное блюдо. Лучок, зеленушечки немножко, соль, перец".По аппетитному виду и аромату перемячам не уступал и куриный суп-лапша. Гости праздника с удовольствием разбирали угощение.Игорь Серёгин, гость праздника: Мы попробовали национальную кухню – лапшу.– Вы уже знакомы с татарской кухней?– В Казани я уже был, поэтому сюда пришёл ещё раз. Интересно, красиво, природа, люди, вообще, отношение нравится.Хозяева праздника традиционно удивляют гостей и своим прикладным творчеством. Эта мастерица шьет куклы. Секреты мастерства в их семье передают по наследству. Сейчас в её коллекции есть и чулочные и текстильные. Каждая кукла одета в национальный, колоритный костюм.Разима: "Кукла текстильная, видите, всё это вышито бисером, камзол калфак называется. Волосы, серёжки обязательный атрибут и бусики тоже. Всё остальное ручной работы, видите, всё сшито. Туфельки, сапожки. Всё сама сделала".И, конечно, ни один Сабантуй не обходится без традиционной борьбы на полотенцах - куреш. У каждого спортсмена здесь стоит задача – оторвать своего соперника от ковра и броском уложить на лопатки. В этом году повезло Тимофею РомасенкоТимофей Ромасенко: Я его поднял и сразу уложил, старался. Он был очень лёгкий, легко поднять.– Какие приёмчики использовал?– Да никаких.А приёмы в этой борьбе как таковые запрещены. Никаких подсечек, подножек, зацепов быть не должно. Об этом ещё до начала соревнования объявил судья. По словам Ильнура Гарипова куреш – это настоящий мужской бой. В Татарстане, откуда он приехал, мальчиков этой борьбе обучают с 5 лет.Ильнур Гарипов, судья по борьбе на поясах куреш: "Естественная, правильная борьба, это с отрывом. Техника, естественно, включать надо мозги, голову, это ум, это философия. Тоже используется здесь с отрывом, без обмана. Подножки, подсечки в других видах борьбы можно, не поднимая человека, уронить на лопатки, а здесь именно с отрывом".Пока шли бои, главный приз победителя – батыра, дожидался его в загоне. Традиционно это был молодой барашек.Расим Курбанов, гость праздника: "Это и есть элемент национальной культуры этот праздник. Чтобы не терялась эта, как раз проблема отцов и детей, увидели. Не терялись свои корни, потому что культура, когда нация сохраняется, когда она передаётся в другие поколения".Приобщиться к татарской культуре на Сабантуй приехали люди не только из Владимирской области, но и соседних регионов. В этом году лето радует нас хорошей погодой.Рафаиль Хабибуллин, руководитель религиозной организации мусульман г. Владимира: "Вроде погоду со Всевышнем утрясли, дождя не будет, то ли 3 то ли 4 тысячи, видите народ подходит и подходит, я думаю народа будет более 3 тысяч человек должно быть. Власти к нам всегда относятся по доброму, выделяют и площадки, оказывают помощь".По словам представителей мэрии, татарская диаспора в нашем городе одна из самых многочисленных и представительных. И Сабантуй уже давно стал общегородским праздником, где каждый может поучиться у мусульман сплоченности и гостеприимству.Лариса Пышонина, зам. главы г. Владимира: "Это своего рода жемчужина национального духа татарской культуры, это родник самобытности и действительно это очень вкусный праздник. Наши владимирцы, то есть жители нашего города, и администрация в том числе с удовольствием посещает эти праздники".Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Заметьте, мы по большому счёту не делим горожан на разные народные национальности, потому что общность российского народа во Владимире, вот она сошлась воедино, здесь же душа России, это совершенно очевидно. Но в тоже время мы стараемся как муниципалитет поддерживать национальные культурные объединения, чтобы каждое имело возможность самовыражения, имело возможность развивать свою культуру, обычаи, традиции".Следующий, двадцатый по счёту юбилейный Сабантуй, обещает быть ещё красочнее. Где он будет проходить - пока неизвестно. Но у организаторов в планах найти подходящее место для ипподрома, и устроить на Сабантуе настоящие скачки.