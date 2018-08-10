Представленный накануне флагманский смартфон Samsung с огромным 6,4-дюймовым OLED-экраном и стилусом, Galaxy Note9, оснащен самым современным на сегодня в экосистеме Android железом. Тем не менее, во многих синтетических тестах он по-прежнему уступает вышедшему без малого год назад флагману Apple, iPhone X.

Представленный накануне флагманский смартфон Samsung с огромным 6,4-дюймовым OLED-экраном и стилусом, Galaxy Note9, оснащен самым современным на сегодня в экосистеме Android "железом". Тем не менее, во многих синтетических тестах он по-прежнему уступает вышедшему без малого год назад флагману Apple, iPhone X.Издание Tom's Guide запустило на базовой версии Galaxy Note 9 c 6 ГБ оперативной памяти (такая будет стоить в России более 1000 долларов) популярные бенчмарки и поделилось результатами тестов. Например, в "многоядерном" тесте Geekbench 4, достаточно достоверно эмулирующем использование устройства в реальных задачах под нагрузкой, новинка Samsung, оснащенная чипом Snapdragon 845 (американская версия) получила 8876 баллов, в то время как iPhone X — 10357 баллов, а еще один Android-смартфон на Snapdragon 845, OnePlus 6 — 9088 баллов.Отстал Galaxy Note9 и в тесте графики Slingshot Extreme, входящем в пакет 3DMark. Новейший флагман Samsung набрал в нем 4639 баллов, уступив iPhone X (4994 балла) и OnePlus 6 (5124 балла). Такое преимущество OnePlus объясняется, очевидно, тем, что в тестах принимала участие топовая модификация с 8 ГБ оперативной памяти (такая есть и Galaxy Note9, она будет стоить на 20 000 рублей дороже базовой).Отметим, что версия Galaxy Note9, которая будет продаваться в России, оснащается другим чипом, Samsung Exynos 9810. Как показало весной сравнение оснащенных Exynos 9810 и Snapdragon 845 разных модификаций Galaxy S9+, процессор Samsung обходит чип Qualcomm в бенчмарке Geekbench 4, причем в одноядерном тесте — чуть ли не на 50%. При этом в многоядерном тесте, который лучше отражает повседневное использование смартфона, отрыв не такой значительный, менее 10%.В графике — то есть, в первую очередь, в играх, оснащенный ускорителем Mali G72 Exynos 9810 проигрывает чипу Qualcomm, в котором картинку обсчитывает Adreno 630. То есть международная версия Galaxy Note9 с Exynos 9810 отстанет в игровых тестах от iPhone X еще сильнее, чем оснащенный Snapdragon 845 смартфон, испытанный сотрудниками Tom's Guide.В то же время, по ряду показателей новинка Samsung обставляет главного конкурента. Так, максимальная яркость дисплея Galaxy Note9 составила 604 нита, в то время как iPhone X и OnePlus 6 смогли выдать только 574. При этом вышедший весной Galaxy S9+ оказался ярче Note9 — 630 нит, а рекордсменом с 900 нит яркости оказался отставший по другим показателям LG G7 ThinQ.Среди лидеров флагманы Samsung оказались и по цветовому охвату. У Galaxy Note9 он в тестировании Tom's Guide достиг 224 процентов цветового пространства sRGB, в то время как iPhone X показал 128,6% (это также отражает более консервативную, "спокойную" калибровку дисплея у смартфона Apple), а LG G7 ThinQ с LCD-матрицей — 138,8%. Но самым "цветастым" был признан OnePlus 6 — 240%.