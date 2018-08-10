Правозащитники посетили Олега Сенцова, отбывающего срок за терроризм в ямальской колонии. Никаких жалоб от Сенцова не поступило. От предложения перевести в больницу он отказался.

Члены общественной наблюдательной комиссии по Ямало-ненецкому автономному округу посетили в колонии осужденного Олега Сенцова.Правозащитники поговорили с Сенцовым, спросили его о состоянии здоровья, условиях содержания и оказываемой медпомощи. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по ЯНАО, никаких жалоб от осужденного не поступило. На предложение перевести его в муниципальную больницу Сенцов ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает.Между тем спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает необходимым срочно освободить Олега Сенцова. На своей странице в Twitter он написал: "Россия должна освободить Олега Сенцова, прежде чем на ее руках будет еще одна смерть. "Признание", видимо, добыто под пыткой".В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. На Украине его называют известным режиссером и политическим заключенным. В мае 2018-го он начал голодовку.