Дочь футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко
отметила свою первую важную дату. Милане исполнился один месяц.
Дочь футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко
отметила свою первую важную дату. Милане исполнился один месяц.
В честь радостного события Анастасия опубликовала в своем Instagram
снимок с маленькой девочкой на руках. Отметим, что родители все еще скрывают
лицо ребенка от посторонних глаз. Модель рассказала, что возила девочку в больницу не плановую проверку, и все оказалось как нельзя лучше.
"Вот уже нашей доченьке и месяц😍❤️!
А я до сих пор не верю, что со мной случилось чудо и родилась малышка такой,
какой я себе ее и представляла😍 Сегодня были в клинике,
все, слава Богу, замечательно! Сдали анализы и сделали прививку. Ох, это для
меня самое сложное в жизни, у меня сердце кровью обливается, когда она плачет
из-за уколов и забора крови😭 Когда с сестренками
ходила – тоже самое было. У кого так? И да, наша барышня будет высокой😅🙏🏻💞
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написала Костенко под фото.
Напомним, что Анастасия Костенко 10 июля подарила Дмитрию
Тарасову дочь. Малышка появилась на свет в престижном роддоме
"Лапино", где рожали многие представительницы отечественного
шоу-бизнеса.
Тарасов очень серьезно отнесся к роли отца. Он во всем
помогает жене. Родители малышки никого не подпускают к наследнице, делают все
сами: кормят, пеленают, стирают пеленки.
Правда сейчас модели приходится одной справляться с
малюткой. Футболист подписал контракт с "Локомотивом" и уехал на сборы.
Добавим, для Анастасии это первый опыт материнства, а вот у Дмитрия уже есть
дочь от первого брака Ангелина-Анна, которую спортсмену родила его первая супруга
Оксана Пономаренко.