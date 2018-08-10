Дочь футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко отметила свою первую важную дату. Милане исполнился один месяц.

Дочь футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенкоотметила свою первую важную дату. Милане исполнился один месяц.В честь радостного события Анастасия опубликовала в своем Instagramснимок с маленькой девочкой на руках. Отметим, что родители все еще скрываютлицо ребенка от посторонних глаз. Модель рассказала, что возила девочку в больницу не плановую проверку, и все оказалось как нельзя лучше."Вот уже нашей доченьке и месяц😍❤️!А я до сих пор не верю, что со мной случилось чудо и родилась малышка такой,какой я себе ее и представляла😍 Сегодня были в клинике,все, слава Богу, замечательно! Сдали анализы и сделали прививку. Ох, это дляменя самое сложное в жизни, у меня сердце кровью обливается, когда она плачетиз-за уколов и забора крови😭 Когда с сестренкамиходила – тоже самое было. У кого так? И да, наша барышня будет высокой😅🙏🏻💞(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала Костенко под фото.Напомним, что Анастасия Костенко 10 июля подарила ДмитриюТарасову дочь. Малышка появилась на свет в престижном роддоме"Лапино", где рожали многие представительницы отечественногошоу-бизнеса.Тарасов очень серьезно отнесся к роли отца. Он во всемпомогает жене. Родители малышки никого не подпускают к наследнице, делают всесами: кормят, пеленают, стирают пеленки.Правда сейчас модели приходится одной справляться смалюткой. Футболист подписал контракт с "Локомотивом" и уехал на сборы.Добавим, для Анастасии это первый опыт материнства, а вот у Дмитрия уже естьдочь от первого брака Ангелина-Анна, которую спортсмену родила его первая супругаОксана Пономаренко.