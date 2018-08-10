Смерть экс-участницы Дома-2 Полины Лобановой стала громом среди ясного неба. Близкие и друзья девушки до сих пор не могут отойти от шока, они с большой неохотой общаются с прессой. Однако подруга погибшей Камила Руденко решила нарушить молчание.

Смерть экс-участницы "Дома-2" Полины Лобановой стала громомсреди ясного неба. Близкие и друзья девушки до сих пор не могут отойти от шока,они с большой неохотой общаются с прессой. Однако подруга погибшей КамилаРуденко решила нарушить молчание.Она была рядом с Полиной незадолго до трагедии. По словам Руденко, в тот роковой вечер, она уговаривала Лобанову остаться дома или пойти в кино.Однако та очень хотела поехать в ночной клуб, и в итоге девушки отправились впитейное заведение."Изначально мы были вдвоем, потом приехал наш знакомый Ваня.Я помню буквально первые минут сорок, а потом ничего", – сообщила приятельница погибшей. Прибывший друг привез какие-то таблетки. Камила съелаодну и "отключилась". Она клянется, что впервые попробовала запрещенные вещества.Руденко не знает, что происходило дальше с ее подругой. "Ябыла только в начале вечера. Тяжело об этом сейчас вспоми­нать и говорить. То,что случилось с Пелой ( Друзья называли Полину Лобанову Пелагеей. – Прим.ред.) —огромная трагедия. Мне очень жаль, что я не была рядом. Увы, я не видела, что сней было, так как сама находилась в ужаснейшем состоянии", – оправдывается Руденко.Девушка отрицает свою вину в смерти Лобановой, она уверяет,что непричастна к этой истории, так как ее не было рядом ни до, ни послетрагедии. "Я сама пытаюсь что‑то узнать. Спрашиваю, что произошло, когда, где, с кем и как. Но все мол­чат: либочего‑то боятся, либо еще что‑то", – предположила Камила в беседе с Dom2Life.ru.Чтобы подтвердить свои слова Руденко готовапройти проверку на детекторе лжи. Она активно содействует следствию. "Правда влюбом случае вскроется. Я в это верю", – заявила подруга погибшей звезды "Дома-2".