Смерть экс-участницы Дома-2 Полины Лобановой стала громом
среди ясного неба. Близкие и друзья девушки до сих пор не могут отойти от шока,
они с большой неохотой общаются с прессой. Однако подруга погибшей Камила
Руденко решила нарушить молчание.
Смерть экс-участницы "Дома-2" Полины Лобановой стала громом
среди ясного неба. Близкие и друзья девушки до сих пор не могут отойти от шока,
они с большой неохотой общаются с прессой. Однако подруга погибшей Камила
Руденко решила нарушить молчание.
Она была рядом с Полиной незадолго до трагедии. По словам Руденко, в тот роковой вечер, она уговаривала Лобанову остаться дома или пойти в кино.
Однако та очень хотела поехать в ночной клуб, и в итоге девушки отправились в
питейное заведение.
"Изначально мы были вдвоем, потом приехал наш знакомый Ваня.
Я помню буквально первые минут сорок, а потом ничего", – сообщила приятельница погибшей. Прибывший друг привез какие-то таблетки. Камила съела
одну и "отключилась". Она клянется, что впервые попробовала запрещенные вещества.
Руденко не знает, что происходило дальше с ее подругой. "Я
была только в начале вечера. Тяжело об этом сейчас вспоминать и говорить. То,
что случилось с Пелой ( Друзья называли Полину Лобанову Пелагеей. – Прим.ред.) —
огромная трагедия. Мне очень жаль, что я не была рядом. Увы, я не видела, что с
ней было, так как сама находилась в ужаснейшем состоянии", – оправдывается Руденко.
Девушка отрицает свою вину в смерти Лобановой, она уверяет,
что непричастна к этой истории, так как ее не было рядом ни до, ни после
трагедии. "Я сама пытаюсь что‑то узнать. Спрашиваю, что произошло, когда, где, с кем и как. Но все молчат: либо
чего‑то боятся, либо еще что‑то", – предположила Камила в беседе с Dom2Life.ru.
Чтобы подтвердить свои слова Руденко готова
пройти проверку на детекторе лжи. Она активно содействует следствию. "Правда в
любом случае вскроется. Я в это верю", – заявила подруга погибшей звезды "Дома-2".