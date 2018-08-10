Евгений Петросян и Елена Степаненко могут хорошо заработать в последний месяц лета. На фоне развода в разы подлетели расценки на выступления юмористов. Такими темпами скандал обернется для артистов счастьем.

Евгений Петросян и Елена Степаненко могут хорошо заработать в последний месяц лета. На фоне развода в разы подлетели расценки на выступления юмористов. Такими темпами скандал обернется для артистов счастьем."Сейчас просто "Петросян-бум". Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Также как и Елена Степаненко. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна", – рассказал промоутер Сергей Лавров.По словам организатора концертов, расценки на выступления юмориста тоже взлетели. "Раньше концерт Евгения Вагановича стоил 350-500 тысяч рублей. Сейчас будем продавать по 500-700 тысяч. У Степаненко точно также – за меньшие деньги она выступать не станет", – сообщил Лавров, отметив, что на юмористку спрос даже выше, чем на ее мужа.Внезапный взрыв популярности промоутер объяснил сентиментальностью российского народа. "Эта история про нас. Каждая женщина может всплеснуть руками: "Бедная Степаненко, он завел любовницу!" и подумать про свой брак. А мужчина почувствовать солидарность с Евгением Вагановичем: "Бедный Петросян, все хотят забрать!" – считает Сергей.Также подогревает спрос и закрытость истории. "Все не придумано. И Евгений Ваганович, и Елена Григорьевна, наоборот, пытаются максимально сохранить в тени свою личную жизнь. А все, что тайно – сладко и интересно", – отметил организатор.Юмористы теперь могут еще несколько лет "продавать" свой развод, и не только на концертах. "Жаль, что Евгению Вагановичу уже не восемнадцать, а то он мог бы еще 20 лет гастролировать, выпускать книги и снимать сериалы на этой волне", – заявил в интервью "Комсомольской правде" Лавров.