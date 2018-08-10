Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу своего скутера, припаркованного на Сущевском валу...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в краже скутера.В дежурную часть обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что обнаружил пропажу своего скутера, припаркованного на Сущевском валу.В результате проверочных мероприятий инспекторы ДПС задержали подозреваемого на Новой улице. Им оказался 38- летний москвич, который передвигался на похищенном скутере.Следственным отделом ОМВД России по району Марьина роща возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража» В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Транспортное средство возвращено владельцу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81