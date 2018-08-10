Команда ГУ МВД России по г. Москве впервые приняла участие во Втором турнире среди силовых структур и служб безопасности России по спортивному пейнтболу...

В период с 8 по 9 августа 2018 года команда ГУ МВД России по г. Москве впервые приняла участие во Втором турнире среди силовых структур и служб безопасности России по спортивному пейнтболу в Пейнтбольном дворце «Арена» (Стадион «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова).В соревнованиях приняли участие более 90 сотрудников, представлявших 13 команд различных силовых структур, в том числе ФСО России, ФНС России и МВД России.По результатам проведенных встреч турнира, места распределились следующим образом:1 место – ОДОН им. Ф. Дзержинского;2 место – ФСИН;3 место – ГУ МВД России по г. Москве.