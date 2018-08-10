Он рассказал, что на лобовом стекле своего автомобиля он обнаружил записку от неизвестных, которые требовали перевести им денежные средства...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны 25-летние приезжие из ближнего зарубежья, подозреваемые в вымогательствах.В дежурную часть обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что на лобовом стекле своего автомобиля он обнаружил записку от неизвестных, которые требовали перевести им денежные средства на банковскую карту за неповреждение автомобиля.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Пятницком шоссе. Также была установлена причастность злоумышленников к совершению десяти аналогичных противоправных деяний на территории Северо-Западного округа.Следствием ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56