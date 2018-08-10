Мужчина сообщил, что с банковской карты заявительницы списаны денежные средства и попросил продиктовать приходившие ей на телефон пароли...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратилась 58-летняя жительница Подмосковья. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с её банковской карты списаны денежные средства и попросил продиктовать приходившие ей на телефон пароли. С помощью них злоумышленник осуществил перевод денежных средств на свой расчетный счет в размере свыше 52 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий около дома, расположенного на улице Островитянова, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 29-летнего жителя столицы.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60