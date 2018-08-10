В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что заявитель заведомо ложно сообщил о совершенном в отношении него преступлении...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали москвича, подозреваемого в заведомо ложном доносе.В полицию обратился 25-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что на Кировоградской улице к нему подошли двое неизвестных, избили и отобрали рюкзак, в котором находились 3 миллиона рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что заявитель заведомо ложно сообщил о совершенном в отношении него преступлении, чтобы не выплачивать долг знакомым и кредитным организациям.Следственным отделом ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22