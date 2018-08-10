Очередной скандал разразился вокруг благотворительной организации Русфонд. На сей раз мошенники выудили у нее почти миллион рублей.

Очередной скандал разразился вокруг благотворительнойорганизации "Русфонд". На сей раз мошенники выудили у нее почтимиллион рублей.Директор по коммуникациям "Русфонда" обратился встоличную полицию 9 августа. Иван Никольский сообщил, что в конце июля черезИнтернет связался с представителем рекламного агентства и договорился оборганизации рекламной кампании. Ее целью был благотворительный концерт сучастием звезд российского шоу-бизнеса.Счет на 960 тысяч рублей пришел в "Русфонд" еще дозаключения договора с рекламщиками. И фонд его оплатил. Договор Никольскомупообещали доставить курьером. Но документ так и не доставили -естественно, и никакой рекламной акции не было и в помине, передает Рен ТВ.Благотворительная организация "Русфонд" ранеепомогала больной раком Жанне Фриске. После ее смерти фонд судилсяс родителями певицы из-за средств, собранных фондомна ее лечение. В отчете о расходовании собранных на лечение денег небыло данных о том, куда был потрачен 21 миллион рублей. Суд поддержал в споре"Русфонд", родственников Фриске обязали деньги вернуть.Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы.Весной этого года Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу родителей Жанны. Он отказался передать на пересмотр в президиум решение о возврате благотворительной организации "Русфонд" 21,6 миллиона рублей, собранных в 2014 году для певицы.