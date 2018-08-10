Очередной скандал разразился вокруг благотворительной
организации Русфонд. На сей раз мошенники выудили у нее почти
миллион рублей.
Очередной скандал разразился вокруг благотворительной
организации "Русфонд". На сей раз мошенники выудили у нее почти
миллион рублей.
Директор по коммуникациям "Русфонда" обратился в
столичную полицию 9 августа. Иван Никольский сообщил, что в конце июля через
Интернет связался с представителем рекламного агентства и договорился об
организации рекламной кампании. Ее целью был благотворительный концерт с
участием звезд российского шоу-бизнеса.
Счет на 960 тысяч рублей пришел в "Русфонд" еще до
заключения договора с рекламщиками. И фонд его оплатил. Договор Никольскому
пообещали доставить курьером. Но документ так и не доставили -
естественно, и никакой рекламной акции не было и в помине, передает Рен ТВ.
Благотворительная организация "Русфонд" ранее
помогала больной раком Жанне Фриске. После ее смерти фонд судился
с родителями певицы из-за средств, собранных фондом
на ее лечение. В отчете о расходовании собранных на лечение денег не
было данных о том, куда был потрачен 21 миллион рублей. Суд поддержал в споре
"Русфонд", родственников Фриске обязали деньги вернуть.
Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные на лечение певицы.
Весной этого года Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу родителей Жанны. Он отказался передать на пересмотр в президиум решение о возврате благотворительной организации "Русфонд" 21,6 миллиона рублей, собранных в 2014 году для певицы.