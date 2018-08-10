Боец Сирийских демократических сил все-таки ранил морского пехотинца США, признали американские военные. Это произошло 17 февраля 2018 года, однако расследование так и не смогло установить: специально сириец стрелял или нет.

Боец "Сирийских демократических сил" все-таки ранил морского пехотинца США, признали американские военные. Это произошло 17 февраля 2018 года, однако расследование так и не смогло установить: специально сириец стрелял или нет, пишет агентство РИА Новости.Кроме того, комиссия оправдала второго морпеха, который открыл ответный огонь по бойцу СДС. Попал он или нет, опять же не сообщается. Зато известно, что солдата наградили.Как ранее стало известно изданию Task and Purpose, инцидент произошел на военной базе в провинции Дейр-эз-Зор. Ее охраняли морпехи США и курдские ополченцы. Около 9 вечера один из них выстрелил в ногу сержанту Кэмерону Халковичу. Морпех, который находился рядом, открыл ответный огонь и якобы убил курда. Журналисты считают, что перестрелка могла быть намеренной, так как отношения между американцами и местными бойцами были натянутыми.