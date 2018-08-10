Лера Кудрявцева родила, но пока скрывает этот факт от публики. К такому выводу пришли поклонники телеведущей, после изучения соцсетей своей любимицы.

Лера Кудрявцева родила, но пока скрывает этот факт от публики. К такому выводу пришли поклонники телеведущей, после изучения соцсетей своей любимицы.Народ убежден, что Кудрявцева стала мамой несколько дней назад. Теперь артистка якобы озабочена здоровьем новорожденного.Истерия в Сети началась из-за любопытства будущей мамы. "Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным? Если да, то какие? Начиталась ужасов просто (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред)", – написала на своей станице в Facebook Лера.Народ поспешил из этого поста сделать вывод – если Кудрявцева озаботилась прививками, значит, что она вот-вот родит или уже родила. К последнему россияне склоняются больше. Свою точку зрения поклонники телеведущей объясняют просто – первые прививки новорожденным делают еще в роддоме, но от этого можно отказаться, а вот основные вакцины начинают вводить, когда ребенку исполняется один месяц. Задавать такие вопросы до рождения попросту слишком рано, пишет "7Дней".Сама Кудрявцева очередную волну сплетен не комментирует. Ранее телеведущая из-за надоедливых хейтеров отказалась делать публикации в Instagram, возможно скоро та же участь постигнет и другие соцсети Леры.Между тем, ранее Dni.Ru писали, что стали известны подробности предстоящих родов знаменитости. Кудрявцева отказалась рожать за границей и выбрала одну из подмосковных клиник. Что бы не подвергать ребенка опасности и больше отдыхать на свежем воздухе Лера вместе с мужем хоккистом Игорем Макаровым пока живет за городом. Малыш должен появиться на свет в августе. Для 47-летней артистки это будет второй ребенок. У телеведущей уже есть взрослый сын Жан, ему 28 лет.