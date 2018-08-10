Шоумен Рустам Солнцев придумал для поклонников креативное задание. Он предложил дать правильное название достоинству экс-участника Дома-2 Степану Меньщикову.

Шоумен Рустам Солнцев придумал для поклонников креативноезадание. Он предложил дать правильное название достоинству экс-участника "Дома-2"Степану Меньщикову.В своем Instagram Рустам опубликовал архивный снимок. На фотозапечатлены Солнцев и Меньщиков на курорте. Мужчины облачены исключительно вплавки.Примечательно, что на Степане надета очень узкая модель трусовдля купания, поэтому его достоинство очень выделяется из-под них. Рустамнамекнул пользователям, что в комментариях необходимо высмеять, по его мнению, крошечноедостоинство приятеля.День Степана Меньщикова продолжаеццо🤣Название этого шедевра– "СТЕПКИН ИНСТРУМЕНТИК" 🤣😢😂😂😂😂😂#торчун 😂😂😂 Принимаю ваши вариантыназвания картины🤣🤣🤣🤣🤣👍(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – с юмором написал Солнцев подпостом.Публикация в миг стала очень популярна. За несколько часовона набрала около полутора тысяч отметок "Нравится" и сотни гомерически смешныхкомментариев. "Степкин корнишон !", "В воде вы всеодинаковые 😂", "Степкин василек", "Степкинапикулька☺", "Двакрасавца удалые, Степе труселя малые))", "Перчик!))", "Инструментик🤣🤣🤣", "Этотелескопическая удочка! В нужный момент!))))", "Степкина улитка","Свисток📯", "Пугливыеплавки😂", "СтепкинМЕНЬШЕков", "Птенчик🙈", "Писюк Степаныч☺️🤭😁","Палочка -выручалочка 😂ржу )", "Степкин петька", "Степкин червячок 😂😂😂 🐛", "Степкинагрегатик", – писали в ответ на призыв шоумена пользователи Сети.