Шоумен Рустам Солнцев придумал для поклонников креативное
задание. Он предложил дать правильное название достоинству экс-участника Дома-2
Степану Меньщикову.
Шоумен Рустам Солнцев придумал для поклонников креативное
задание. Он предложил дать правильное название достоинству экс-участника "Дома-2"
Степану Меньщикову.
В своем Instagram Рустам опубликовал архивный снимок. На фото
запечатлены Солнцев и Меньщиков на курорте. Мужчины облачены исключительно в
плавки.
Примечательно, что на Степане надета очень узкая модель трусов
для купания, поэтому его достоинство очень выделяется из-под них. Рустам
намекнул пользователям, что в комментариях необходимо высмеять, по его мнению, крошечное
достоинство приятеля.
День Степана Меньщикова продолжаеццо🤣
Название этого шедевра– "СТЕПКИН ИНСТРУМЕНТИК" 🤣😢😂😂😂😂😂
#торчун 😂😂😂 Принимаю ваши варианты
названия картины🤣🤣🤣🤣🤣👍
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – с юмором написал Солнцев под
постом.
Публикация в миг стала очень популярна. За несколько часов
она набрала около полутора тысяч отметок "Нравится" и сотни гомерически смешных
комментариев. "Степкин корнишон !", "В воде вы все
одинаковые 😂", "Степкин василек", "Степкина
пикулька☺", "Два
красавца удалые, Степе труселя малые))", "Перчик!))", "Инструментик🤣🤣🤣", "Это
телескопическая удочка! В нужный момент!))))", "Степкина улитка",
"Свисток📯", "Пугливые
плавки😂", "Степкин
МЕНЬШЕков", "Птенчик🙈", "Писюк Степаныч☺️🤭😁",
"Палочка -выручалочка 😂
ржу )", "Степкин петька", "Степкин червячок 😂😂😂 🐛", "Степкин
агрегатик", – писали в ответ на призыв шоумена пользователи Сети.