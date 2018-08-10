Отец супруги принца Гарри Меган Маркл – Томас втянул ее в очередной скандал. Как выяснилось, у мужчины нашлась тайная внебрачная дочь.

Отец супруги принца Гарри Меган Маркл – Томас втянул ее вочередной скандал. Как выяснилось, у мужчины нашлась тайная внебрачная дочь.Томас Маркл уже изрядно потрепал нервы герцогине Сассекской. Он то и дело дурно высказывается о британских монархах, комментируетпроисходящее в королевском доме и делает громкие заявления. Маркл не скрывает,что таким образом пытается манипулировать дочерью: стремится обратить на себявнимание.Теперь же зарубежные таблоиды выяснили, что много лет назадТомас изменял матери Меган. В результате этого адюльтера у него родилась ещеодна наследница, которая на год старше жены британского принца.Сестру Меган зовут Лори Дэвис, ей 38 лет. Женщина ужепопадала в поле зрения журналистов ранее, но тогда ее считали просто сердобольнойзнакомой, которая живет по соседству. Лори часто сопровождала Томаса в городе инавещала в больнице.Между Марклом и внебрачной наследницей долгое время былиочень хорошие отношения. Однако все изменилось посте того, как отец Меганодолжил Дэвис крупную сумму – шесть тысяч долларов. Получив деньги, тайнаясестра герцогини исчезла.Как выяснилось, Лори интересовались правоохранительныеорганы. Она употребляла запрещенные вещества и занималась их распространением, сообщает Radaronline.Отметим, что у Томаса есть еще одна дочь от первого брака – СамантаГрант. Старшая сестра не раз нападала на Меган в Сети после того, как та вышлазамуж за принца. На своей странице в Twitter 53-летняя Саманта Марклопубликовала ряд постов, в которых заявила, что, из-за игнорирования герцогинейсвоих американских родственников, погибает их отец Томас Маркл.Также Самантавскоре выпустит книгу о том, как ей живется в "тени герцогини".Старшая из дочерей Томаса Маркла не раз говорила СМИ, что не довольна тем,какой черствой стала Меган после встречи с Гарри.