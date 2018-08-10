Отец супруги принца Гарри Меган Маркл – Томас втянул ее в
очередной скандал. Как выяснилось, у мужчины нашлась тайная внебрачная дочь.
Отец супруги принца Гарри Меган Маркл – Томас втянул ее в
очередной скандал. Как выяснилось, у мужчины нашлась тайная внебрачная дочь.
Томас Маркл уже изрядно потрепал нервы герцогине Сассекской. Он то и дело дурно высказывается о британских монархах, комментирует
происходящее в королевском доме и делает громкие заявления. Маркл не скрывает,
что таким образом пытается манипулировать дочерью: стремится обратить на себя
внимание.
Теперь же зарубежные таблоиды выяснили, что много лет назад
Томас изменял матери Меган. В результате этого адюльтера у него родилась еще
одна наследница, которая на год старше жены британского принца.
Сестру Меган зовут Лори Дэвис, ей 38 лет. Женщина уже
попадала в поле зрения журналистов ранее, но тогда ее считали просто сердобольной
знакомой, которая живет по соседству. Лори часто сопровождала Томаса в городе и
навещала в больнице.
Между Марклом и внебрачной наследницей долгое время были
очень хорошие отношения. Однако все изменилось посте того, как отец Меган
одолжил Дэвис крупную сумму – шесть тысяч долларов. Получив деньги, тайная
сестра герцогини исчезла.
Как выяснилось, Лори интересовались правоохранительные
органы. Она употребляла запрещенные вещества и занималась их распространением, сообщает Radaronline.
Отметим, что у Томаса есть еще одна дочь от первого брака – Саманта
Грант. Старшая сестра не раз нападала на Меган в Сети после того, как та вышла
замуж за принца. На своей странице в Twitter 53-летняя Саманта Маркл
опубликовала ряд постов, в которых заявила, что, из-за игнорирования герцогиней
своих американских родственников, погибает их отец Томас Маркл.
Также Саманта
вскоре выпустит книгу о том, как ей живется в "тени герцогини".
Старшая из дочерей Томаса Маркла не раз говорила СМИ, что не довольна тем,
какой черствой стала Меган после встречи с Гарри.