В английской премьер-лиге закрылось летнее трансферное окно. Единственным клубом, не приобретшим ни одного футболиста, стал лондонский Тоттенхэм Хотспур.

В английской премьер-лиге закрылось летнее трансферное окно. Единственным клубом, не приобретшим ни одного футболиста, стал лондонский "Тоттенхэм Хотспур"."Тоттенхэм" стал первым английским клубом, не совершившим ни одной покупки во время летнего трансферного окна. "Шпоры" продлили контракт с ведущими игроками, в том числе с капитаном Гарри Кейном. При этом клуб построил новый стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", который вскоре будет сдан в эксплуатацию.Особенности кадровой политики клуба объяснил главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино. "Клуб показал, насколько он храбр. Строительство стадиона стоило почти один миллиард фунтов. Для меня это быть храбрым. Конечно, может быть, кто-то скажет :" о, "Тоттенхэм" никого не подписал", но зачем делать трансфер ради трансфера? Может это выглядит плохо из-за восприятия людей и из-за истории футбола. Но это было наше решение. Мы стараемся быть конкурентоспособными. Важно быть профессионалом. И если все игроки будут думать о коллективной цели, мы сможем быть конкурентоспособными", — приводит слова Покеттино "Спорт-Экспресс".