Зарубежные социологи опросили американцев и британцев, как часто, по их мнению, окружающие занимаются сексом. Оказалось, что большинство переоценивает качество и интенсивность личной жизни соотечественников.

Зарубежные социологи опросили американцев и британцев, как часто, по их мнению, окружающие занимаются сексом. Оказалось, что большинство переоценивает качество и интенсивность личной жизни соотечественников, сообщает The Conversation.Участникам исследования задали вопрос, сколько раз в месяц занимаются сексом живущие с ними в одной стране люди 18-29 лет. Большинство предположило, что 14 раз. Реальные цифры от этого далеки.Согласно другим исследованиям, молодые американцы спят друг с другом в среднем четыре раза в месяц, а британцы – пять.Также жителей США, Британии и Австралии, спросили, сколько сексуальных партнеров было у их соотечественниц к 45-54 годам. Американцы считают, что у представительниц прекрасного пола из США к этому времени набралось не меньше 27 любовников, а сами женщины при этом говорят, что не больше 13.Один из авторов исследования Бобби Даффи говорит, что мы склонны переоценивать личную жизнь окружающих, так как ничего о ней не знаем и судим о других по стереотипам из медиа или фильмов для взрослых."Ошибки восприятия много говорят о том, как мы смотрим на мир", — отметил ученый.