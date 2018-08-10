Коммунальные раскопки в самом центре Владимира. Накануне вечером у подножия Козлова вала выкопали траншею. Территорию, где ведутся работы, огородили. Сегодня в течение дня там работал экскаватор и рабочие с лопатами.

"Коммунальные раскопки" в самом центре Владимира. Накануне вечером у подножия Козлова вала выкопали траншею. Территорию, где ведутся работы, огородили. Сегодня в течение дня там работал экскаватор и рабочие с лопатами. Привезли к Козлову валу и новые трубы. Как выяснилось, этот раскоп не связан с монтажом нового фонтана на Театральной площади. Работы аварийные. И проводят их специалисты "Владимирских коммунальных систем"."Ищем, где утечка у нас, отдельные участки сразу меняем". - "Это вот новые трубы завезли?" - "Да. Пока не знаю, будем искать дальше".Как выяснилось, в диспетчерскую ВКС обратились жители одного из домов на улице Летнеперевозинской. Они сообщили, что заметили утечку воды. Люди подозревают, что где-то произошёл порыв теплосети. В пресс-службе нам сообщили, что пока аварийный участок так и не нашли. В нескольких зданиях района пришлось отключить горячее водоснабжение. Как долго продлятся работы - неизвестно.В настоящий момент участок сети отключен (1 жилой дом, 13 административных зданий), ведётся поиск места повреждения, после чего будет определён объем работ и сроки их проведения - из ответа пресс-службы владимирского филиала "Т Плюс".