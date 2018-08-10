Новая схема заработала. Центр управления городскими дорогами завершил установку новых дорожных знаков. Всего их около двухсот. Устанавливать знаки начали ещё неделю назад. Они извещают о том, что ряд улиц в историческом центре стал односторонним.

Новая схема заработала. Центр управления городскими дорогами завершил установку новых дорожных знаков. Всего их около двухсот. Устанавливать знаки начали ещё неделю назад. Они извещают о том, что ряд улиц в историческом центре стал односторонним. Самое принципиальное изменение коснулось улицы Подбельского. Автомобильное движение по ней теперь разрешено только в одном направлении - со стороны Гагарина к улице Столетовых. В обратном направлении можно двигаться по улице Воровского. Как сообщалось ранее, новая схема движения была утверждена в мэрии с учётом интенсивности автомобильного трафика. Люди жаловались на то, что автомобилям трудно разъезжаться на узких улицах со встречным движением. Предложение о введении одностороннего движения предварительно было опубликовано на официальном сайте мэрии для общественного обсуждения. 79% владимирцев согласились, что новая схема будет удобна и автомобилистам, и пешеходам.