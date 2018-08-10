Раньше горожане жаловались на проблемы с проездом автомобилей по узким улицам со встречным движением
Раньше горожане жаловались на проблемы с проездом автомобилей по узким улицам со встречным движением
В историческом центре Владимира изменилась схема движения транспорта, сообщает администрация города.
Почти неделю рабочие «Центра управления городскими дорогами» устанавливали новые дорожные знаки на улицах Подбельского, Комсомольская, Воровского, Володарского и Столетовых. Всего было смонтировано 200 конструкций.
«С 10 августа движение в этом районе будет преимущественно односторонним. Самое принципиальное изменение касается улицы Подбельского, по которой движение транспорта теперь разрешено в одном направлении - от улицы Комсомольской в сторону улицы Столетовых. На примыкающих к Большой Московской улицах Столетовых и Музейной схема дорожного движения не изменилась», - говорят в мэрии.
Автомобилистов просят обращать внимание на новые дорожные знаки.