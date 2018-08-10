Раньше горожане жаловались на проблемы с проездом автомобилей по узким улицам со встречным движением

Раньше горожане жаловались на проблемы с проездом автомобилей по узким улицам со встречным движениемВ историческом центре Владимира изменилась схема движения транспорта, сообщает администрация города.Почти неделю рабочие «Центра управления городскими дорогами» устанавливали новые дорожные знаки на улицах Подбельского, Комсомольская, Воровского, Володарского и Столетовых. Всего было смонтировано 200 конструкций.«С 10 августа движение в этом районе будет преимущественно односторонним. Самое принципиальное изменение касается улицы Подбельского, по которой движение транспорта теперь разрешено в одном направлении - от улицы Комсомольской в сторону улицы Столетовых. На примыкающих к Большой Московской улицах Столетовых и Музейной схема дорожного движения не изменилась», - говорят в мэрии.Автомобилистов просят обращать внимание на новые дорожные знаки.