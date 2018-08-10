До недавнего времени Любовь Успенская и Филипп Киркоров были близкими друзьями. Однако гармония в отношениях нарушилась, и теперь артистка даже заявила, что он ей не нужен.

До недавнего времени Любовь Успенская и Филипп Киркоров были близкими друзьями. Однако гармония в отношениях нарушилась, и теперь артистка даже заявила, что он ей не нужен.О разногласиях в отношениях Филиппа Киркорова и Любови Успенской стало известно еще в 2017 году. По разным данным, поп-король не смог смириться с тем, что королева шансона тоже занялась бизнесом и даже добилась успеха. Якобы когда Успенская узнала, что Киркоров затаил на нее обиду, она посоветовала ему заниматься песенной карьерой. Тот, в свою очередь, прокомментировал ее слова, сказав, что певица "повелась" на провокационный вопрос журналиста.Казалось бы, тема была исчерпана, но нет. Ходят слухи, что с тех пор Филипп игнорирует Любовь и даже отписался от нее в социальных сетях. Тогда репортеры вновь связались с Успенской, чтобы она высказалась на сей счет. Певица заявила, что ее это не волнует. "Он так серьезно воспринимает все! Ведет себя, как баба, а не как мужик. Его поведение недостойно, чтобы я его обсуждала. Даже женщины так себя не ведут. Что ж, я же не могу научить его жить по-мужски", – цитирует Любовь Успенскую .Певица дала понять, что "если он исправится", она готова возобновить с ней общение. Но вообще Любовь об этом не думала, потому что у нее "другие планы и интересы". "Я сейчас сижу в Испании на берегу моря. Какой Филипп? Зачем он мне нужен?" – задала риторический вопрос артистка.Говорят, Филипп Киркоров и Любовь Успенская почти 30 лет были друзьями не разлей вода. Они познакомились, когда артистка жила в Америке и пела в ресторане, а певец еще не был мужем Аллы Пугачевой.