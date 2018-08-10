УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Наумовой Ольги Владимировны...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Наумовой Ольги Владимировны, 30.06.1960 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 01.09.2017 года.Приметы: на вид 50-60 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины до плеч, прямые, темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93