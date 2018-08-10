Астронавты обнаружили и устранили источник утечки воды в японском модуле Kibo на американском сегменте Международной космической станции.

Астронавты обнаружили и устранили источник утечки воды в японском модуле Kibo на американском сегменте Международной космической станции.Как передает "Интерфакс", по предварительной информации причина неисправности заключалась в научной стойке Express Rack 5. После того как обитатели МКС изолировали ее от системы терморегулирования модуля, утечка прекратилась.Неисправности время от времени происходят на Международной космической станции. Так ранее в американском сегменте вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, которую астронавтам пришлось ремонтировать. В 2016 году в том же сегменте возникла неисправность в блоке обработки технической воды, а затем вышла из строя система переработки мочи, и сломался контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа.