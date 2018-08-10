Неизвестная обманным путем, под предлогом снятия порчи с родственников, попросила девочку вынести из дома все имеющиеся денежные средства и золотые украшения...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали девушку по подозрению в мошенничестве», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по Таганскому району г. Москвы обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила о том, что во дворе к ее несовершеннолетней дочери подошла неизвестная и обманным путем, под предлогом снятия порчи с родственников, попросила вынести из дома все имеющиеся денежные средства и золотые украшения. Девочка забрала из дома денежные средства, золотые украшения и передала злоумышленнице. Общий материальный ущерб составил 550 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 19-летняя жительница Московской области. Она похитила деньги и личные вещи, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60