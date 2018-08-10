Злоумышленница подделала доверенность от имени генерального директора своей организации и изготовила подложные уведомления о переводе жилых помещений в нежилые...

Следствием СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.Сотрудниками полиции было установлено, что 38-летняя москвичка, работавшая в одной из столичных фирм, пообещала потерпевшему произвести перечень услуг по переводу жилых помещений, расположенных в центре столицы, в нежилые. Действуя совместно с неустановленными лицами, он подделала доверенность от имени генерального директора своей организации и изготовила подложные уведомления о переводе. Предоставив заявителю копии указанных документов, она получила от него денежные средства в размере свыше 7,6 млн рублей, но своих обязательств по договору не выполнила. В дальнейшем злоумышленница распорядилась денежными средствами по своему усмотрению.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую, которая с начала июля текущего года находилась в федеральном розыске за аналогичное противоправное деяние.Следствием СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60